Show TV’nin sevilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti hakkında setin karıştığı, Evrim Alasya‘nın set ekibine küfürler saçtığı ve yönetmenin seti terk ettiği iddia edilmişti. Haberin ardından dizinin başrol oyuncularından Evrim Alasya, sosyal medya hesabından set ekibiyle birlikte yaptığı “Evrim Alasya, seti dağıttı, şimdi sahne çekecek” şeklindeki paylaşımıyla birlikte iddiaları tiye aldı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut da haberlere ilgili “Her sette olduğu gibi bizim setimizde de kuaför değişiklikleri yaşandı. Ancak bu normal bir durum. Diğer iddialar gerçek dışı… Yönetmenimiz ve oyuncumuz işinin başında… Aralarında hiçbir sorun yok.” açıklamasında bulundu.

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