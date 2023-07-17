Kızılcık Şerbeti’nin ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. Gold Film’in imza attığı dizinin çekimlerinin eylül ayının ilk haftası başlaması planlanıyor. Ketche’nin yönettiği dizinin yeni sezonunun ilk netleşen oyuncusu Bahtiyar Memili olmuştu.

Yeni sezona damga vuracak Rüzgar karakteri için de arayış sürüyordu. Rolün sahibi belli oldu. Gold Film’in Tod için çektiği Sarmaşık Zamanı dizisinin başrolleri arasında yer alan Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti’nin Rüzgar’ına hayat verecek. Dizide Rüzgâr, Alev’in (Müjde Uzman) eski sevgilisi olarak hikâyeye dahil olacak ve diziye yeni bir soluk getirecek.