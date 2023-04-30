Yayınlandığın günden itibaren izlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosuyla dillerden düşmüyor. Dizide Nursema karakterine başarıyla hayat veren Ceren Yalazoğlu Karakoç başarılı oyunculuk kariyerinin yanında sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sık sık söz ettiriyor.

Unutma Beni adlı dizide Ali karakterini canlandıran Osman Karakoç ile evli olan Ceren Yalazoğlu Karakoç, Instagram hesabından romantik bir paylaşıma imza attı. Eşiyle gün batımı pozunu paylaşan ünlü oyuncu eşinin doğum gününü kutlayıp “Sevgilim 40 kere maşallah” notuyla aşkını haykırdı.