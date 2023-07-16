Geçtiğimiz sezona reytingleriyle damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finaliyle heyecanı dorukta bırakmıştı. Sevilen dizide flaş bir ayrılık yaşandı. İddialara göre, Alev karakterine hayat veren oyuncu Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldı. Ünlü oyuncunun diziden ayrıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sevilen diziden, flaş bir ayrılık iddiası geldi. Alev karakterin hayat veren Müjde Uzman’ın diziden ayrılacağı söylendi. Müjde Uzman’ın Kızılcık Şerbeti’ne veda edeceği iddiası seyirciyi hayal kırıklığına uğrattı. Vatan’ın haberine göre; Yeni sezonda Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini Melis Sezen canlandıracak. Oynadığı Gülcemal dizisi final yapacak olan Melis Sezen’den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.