Oyuncu Güven Kıraç, 12 yıllık evliliğinin bitmesinin ardından Beyoğlu’nda esmer bir genç kadınla samimi anlar yaşarken kameralara yakalanmıştı. Ünlü isim, evliliğinin bitmesine neden olduğu ileri sürülen Mervenur Topugil ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi.

Milliyet’te yer alan habere göre; Havanın yağmurlu olmasına aldırış etmeyen ikili, gazetecileri fark edince kısa süreli panik yaşadı. Ne yapacağını şaşıran çiftten Tupugil, “Bizi çekiyorlar” diyen Güven Kıraç’ın hemen elini bıraktı. Bu esnada ikili arasında ufak bir konuşma yapıldı.

Konuşmaları biten çiftten oyuncu, genç kadına “Tut elimi bir şey olmaz. Bırak çeksinler” dedi.