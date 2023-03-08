Saç bakımı, gün geçtikçe hem kadınlar hem de erkekler için oldukça önemli bir hale geldi. Daha dolgun ve daha parlak saçlar elde etmek için saç maskeleri, saç bakım yağları, saç kremleri ya da saç tipimize uygun şampuanlar kullanıyoruz. Kıvırcık ve dalgalı saçlara sahip olanlar ise kısa sürede oldukça popüler olan yeni saç yıkama yönetimi co-washing’i sıkça tercih ediyor. Bizde sizler için co-washing trendini araştırdık.

Co-washing nedir?

Co-wash ya da co-washing metodu, saçın şampuan yerine sadece saç bakım kremiyle yıkanmasını ifade eden yeni bir saç yıkama yöntemidir. Peki neden saç kremiyle saçlar yıkanıyor? Kullandığımız birçok şampuanın içeriğini bilmeden ya da araştırmadan kullanıyoruz. Şampuanların çoğu saç derisini derinlemesine temizlemek için sülfat ve silikon içeriyor. Sülfat ve silikonlar ise saçın doğal nemini kaybetmesine ve saçın kurumasına sebep oluyor. Bu da kıvırcık ve dalgalı saçlara sahip olanlar için cansız bir görünüme ve buklelerin bozulmasına sebep olabiliyor. Saç bakım kremleri doğru uygulandığı zaman ise hem saçların nemlenmesine katkı sağlarken hem de kırılmasını önleyebiliyor.

Co-washing nasıl uygulanır?

Co-washing metodunu uygularken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri saç bakım kremi silikon içermemelidir. Kimyasal içermeyen saç kremini az miktarda elinize alarak parmak uçlarınızla ıslak saç derinize nazikçe masaj yaparak saçlardaki faydalı yağları dışarı çıkarmadan kafa derinizdeki kir ve kalıntılardan kurtulabilirsiniz.

Bir sonraki adım ise duştayken saç kremini, geniş dişli bir tarak yardımıyla dolaşan kısımları dikkatlice açarak saçınızına eşit miktarda dağıtın.

Gelelim en son adıma, co-washing metodunda duştan çıktıktan sonra asla tarak ve havlu kullanmıyoruz. Çünkü bu ürünler saçların doğal şeklini bozabilir ve saçların daha kolay kabarmasına sebep olabilir.

Ece Dilan Atar

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