Girdiği her ortamda kıvırcık saçlar ne kadar dikkat çekse de bakımı oldukça zordur. Şekil almayan bukleler, kabaran ve elektriklenen kıvırcık saçlar, düz saç modellerine göre daha nemsiz ve kolayca kuruduğu için daha özenli bir saç bakımına ihtiyaç duyuyor. Peki dolgun ve belirgin buklelere nasıl sahip olacağız?

Doğru bakım ürünleriyle ve saçlarınıza uygulayacağınız doğru teknikler ile artık inatçı buklelerle baş etmek çok kolay. Biz de sizler için kıvırcık saç bakım rutinlerini derledik.

Kıvırcık saçlara özel şampuanlar kullanın

Kıvırcık ve dalgalı saça sahip olanlar ilk önce saç yapınıza uygun şampuanlar tercih etmelisiniz. Saçınızı sık sık şampuanlamak doğal nemini kaybederek elektriklenmeye yol açar bu yüzden tercih ettiğiniz şampuanın nemlendirici özellikte olması gerekiyor. Bu sayede saçlarınızda kabarmayı da engelleyebilirsiniz.

Saç kremleriyle şekil verin

Diğer saç modellerine göre daha çok nem ihtiyacına duyan kıvırcık saçlar için bir diğer olmazsa olmazı ise saç kremi kullanmak. Duş sırasında ya da duştan sonra saçlarda elektriklenmeyi önlemek için kullanılan saç kremleri kolayca saçın taranması için yardımcı olacaktır.

Duştan önce saç maskesi ve saç bakım yağı ile saçlarınızı hazırlayın

Hem parlak hem de dolgun buklelere sahip olmak ve saç tellerinizi korumak için duşa girmeden önce saçı kısımlara ayırıp kuru saçınıza saç maskesi veya bakım yağı uygulayarak saçlarda nem dengesini sağlayabilirsiniz. Bu sayede göz alıcı buklelere sahip olabilirsiniz.

İpek yastık kılıfı kullanın

İpek yastık kılıfı kullanarak hem gece boyunca saç üzerinde sürtünme oranını azaltmış olursunuz hem de saçınızın kabarmasını ve kırılmasının önüne geçebilirsiniz. Ayrıca gece uyumadan önce tüm saçınızı tepede bir topuz veya gevşek bir atkuyruğu yaparak buklelerin birbirine karışmasını engelleyip saçınıza harika bir hacim kazandırabilirsiniz.

Saçı kurutmadan önce ısı koruyucu sprey kullanın

Yüksek ısıda kullanacağınız saç kurutma makineleri saçtaki nemi azaltarak bukleleri donuk ve cansız hale getirebilir. Isı koruyucu spreyler ile orta derecede kullanacağınız saç kurutma makineleri ile buklelerinizi koruyabilir doğal görünüme sahip olabilirsiniz.

Ece Dilan Atar

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