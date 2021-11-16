Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni teknesinin fiyatı dudak uçuklattı

Denize olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yılın belli zamanlarını teknesinde tatil yaparak geçiriyor. Her yaz sezonu geldiğinde eşi Başak Dizer ile denize açılan Tatlıtuğ, 2019 yılında aldığı 15 metrelik Absolute 53 model teknesini geçtiğimiz yıl 340 bin euroya satmıştı.

Pandemi döneminde zamanının çoğunu eşi Başak Dizer’le beraber Bodrum’da geçiren Tatlıtuğ, balık tutmak için uygun olan büyük bir tekne arayışına girmişti.

Akşam’dan Recep Arslan’ın yaptığı habere göre; Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, pandemi sebebiyle aradığı tekneyi bulamayınca, Hindistanda’ki tekne üreticileri ile iletişime geçti. Görüştüğü yerde aradığı standartlara uygun tekneyi bulan ünlü oyuncunun, 8 milyon TL ödeme yaptığı iddia ediliyor. Yakın zamanda özel yapım katamaran teknesiyle mavi sulara açılacak olan Tatlıtuğ, aynı zamanda yelkencilik eğitimi almaya başladı.