Kıvanç Tatlıtuğ’un başına talih kuşu… Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde başrol oynayan Kıvanç Tatlıtuğ’un kazandığı ücrete ilişkin dikkat çeken bir iddia geldi.

Snob Magazin’in haberine göre; ünlü isim Ay Yapım imzalı projeden bölüm başına 1 milyon TL alıyor. Oyunculuk sektöründe daha önce uygulanmayan bir anlaşmaya imza atan Tatlıtuğ, 20 bölümlük ücreti olan 20 milyonu peşin aldı.

Edinilen bilgiye göre; Show TV ve Ay Yapım arasında yeni bir anlaşma yapılmadı. Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi 30 bölüm sürecek ve 30 bölüm sonunda ekranlara veda edecek.

Haziran öncesinde sezon finali yapacak olan Aile dizisi Eylül ayında ise yeni bölümleriyle ekranda olacak.