Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yardım TIR’larının yanı sıra konteyner ve çadırkent kurmak için yoğun çaba sarf eden Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent‘e, ünlü isimlerden de maddi ve manevi destek yağıyor. Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da geçtiğimiz hafta 200 bin TL bağış yapmış ve depremden etkilenen bölgeler için lojistik destek sağlamıştı.

Bir bağışta daha bulundu

Kıvanç Tatlıtuğ, “Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı” diyen oyuncu, depremzedeler için AHBAP’a 950 bin TL’lik bir bağışta daha bulundu.

Afet bölgesine gönderilen yardımlar için günlerdir Ahbap’da çalışmalar yürüten Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabından aylar sonra yeni bir paylaşımda bulundu. Tatlıtuğ, “Birbirimize sımsıkı sarılalım olur mu” mesajını yayınladı.

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