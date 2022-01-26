Hayvansever kimliğiyle bilinen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yine alkışlanacak bir harekete imza attı. Eşi Başak Dizer’in hamile olması sebebiyle daha çok Bodrum’da olan ünlü oyuncu, İstanbul’a döndü. Oyuncu İstanbul’u etkisi altına alan kar yüzünden zor zamanlar geçiren sokak hayvanlarını da unutmadı. Tatlıtuğ, meslektaşı Berk Erçer ile Kemerburgaz’a giderek köpeklere yem verdi. Bu anları ise Başak Dizer, Instagram’dan yayınladı.

Dizer, “Bu karda kışta yapılacak bence en güzel şey… Ormana köpeklere beslemeye gitmek. Sizinler gurur duyuyorum beyler. Bu sefer ben gidemedim haftaya inşallah… Belki yarın arkadaşlarla toplanıp siz de gidersiniz” diye yazdı. İki oyuncunun bu hareketi takdir topladı.