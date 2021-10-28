Kıvanç Tatlıtuğ’a Romantik Kutlama

Kıvanç Tatlıtuğ ve köpekleriyle birlikte mum üflerken fotoğraflarını Instagram’da hikaye olarak paylaşan stilist eşi, Başak Dizer, fotoğrafa açıklama olarak ‘Dünyalar kadar…’ yazdı.

27 Ekim 1983 tarihinde Adana‘da dünyaya gelen ünlü oyuncu ve model Tatlıtuğ, yaptığı işlerle adından sıkça söz ettirmekte.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 2016 yılında Paris’te evlenmişti. Özel hayatlarıyla ön planda olmayı sevmeyen ikili, yaptıkları paylaşımla takipçilerinin kalbine dokundu.