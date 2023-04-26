Aile dizisinde başrol olarak yer alan ünlü oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın diziden kazandığı para duyanları şaşkına uğrattı. Her ay adeta bir servet kazanan oyunların aylık ücreti sosyal medyayı da kasıp kavurdu.

İddiaya göre Kıvanç Tatlıtuğ bölüm başı 1 Milyon TL’ye anlaşma sağladı. Her hafta yeni bölümü ile ekrana gelen dizinin çalışma şartları göz önüne alındığında bir ayda 4 bölüm çekiliyor. Yani Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizindeki Aslan rolü ile ayda 4 milyon TL kazanç sağlıyor.

Uzun süre televizyon projelerinde yer almayan Serenay Sarıkaya, adeta yılların acısını Aile dizisi el çıkardı. Ünlü oyuncunun Aile dizisinde Devin rolü için bölüm başı 850 Bin TL aldığı öne sürülüyor. Yani oyuncu Sarıkaya ayda 4 bölüm çektiği Aile dizisindeki rolü için 3 Milyon 400 Bin TL kazanç sağlıyor.