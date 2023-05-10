Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkat çeken ‘Aile’ dizisinin 11’inci bölümünün final sahnesi çekildiği sırada kaza yaşandı. Projenin yapımcılığını yürüten Ay Yapım, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan paylaşımda “Aile dizimizin 11. bölümünün efektli final sahnesinin çekimleri sırasında üzücü bir hadise yaşanmıştır. Bazı çalışma arkadaşlarımızın yaralanmalarına neden olan bu olayın meydana gelmesine ilişkin olası hata ve ihmaller ile ilgili incelemeler başlatılmıştır. Hizmet alınan şirketler başta olmak üzere her türlü araştırma ve inceleme yapılacak ve tarafımızca sonuca ulaştırılacaktır. Bütün çalışma arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” ifadelerine yer verildi.