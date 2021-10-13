Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat 11 Yıl Sonra Aynı Dizide Buluşuyor

Kendilerini en son bir arada gördüğümüz dizi olan Aşk-ı Memnu’da Bihter ve Behlül karakterlerini canlandıran başarılı oyuncular, bu sefer Gülseren Buğdaycıoğlu’na ait bir projede bir araya gelecek.

Camdaki Kız başta olmak üzere, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda kitaplarının televizyon uyarlamalarının ardından, Buğdaycıoğlu’nun ‘Kral Kaybederse’ adlı kitabı da dizi oluyor. Uzun yıllar sonra ilk kez bir arada oynayacak olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in canlandıracağı karkterler şuanda belirsizliğini koruyor.