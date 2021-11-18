Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bebek haberine babaanne yorumu

Geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’den bebek haberi gelmişti, Nurten Tatlıtuğ bu güzel haberle ilgili duygularını ilk defa anlattı.

“Çok dua ettim”

TV8 kanalında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Nurten Tatlıtuğ, bebek haberiyle ilgili, “Mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Çok mutluyum. Allah analı babalı büyütsün. Çok mutlu oldum. Beklenen bir şeydi, güzel haberi verdikleri için ikisine de teşekkür ediyorum. Mutluluk benim için üst düzeyde. Dünyaya bir canlı geliyor. Allah’ın bize bir hediyesi. Çok dua ettim. Dualarım karşılıksız kalmadı. Heyecandan konuşamıyorum” ifadelerini kullandı.