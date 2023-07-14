Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisiyle ekranlara geri dönüşünü gerçekleştirmişti. Dizisi sezon finaline giren ancak çalışmaya devam eden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, gelen reklam tekliflerine yetişemez oldu. Son olarak ünlü bir alışveriş sitesinin marka yüzü olan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte bir bebek bezi reklam filminde de rol aldı.

Aynı zamanda marka yüzü de olan Kıvanç Tatlıtuğ ile tasarımcı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’a reklam filminde, oyuncu bir bebek eşlik etti. Kıvanç Tatlıtuğ’un iki farklı marka ile yürüttüğü reklam çalışmasından toplamda 60 milyon TL kazandığı öğrenildi.