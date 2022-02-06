Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dördüncü ayını tamamladığı profesyonel aşçılık eğitiminden bir video yayınladı. Tatlıtuğ, mutfağa girdi, elmalı turtta yaptı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan oyuncu paylaşımın altına şu notu ekledi, “Profesyonel aşçılık eğitiminde bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime teşekkür ederim” dedi

“Şekerci mi baban senin?”

Tatlıtuğ ailesinin Adana’da Mavi Köşe isimli bir pastane işlettikleri ve dedesinin ‘Tatlıcı Şevket’ olduğu biliniyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un modacı eşi Başak Dizer ise paylaşımın altına “Şekerci mi baban senin?” yorumunu yaptı.

Dizer’in yorumu kısa sürede binlerce beğeni alırken Tatlıtuğ’un videosu da 1 milyon 600 bin kez izlendi.