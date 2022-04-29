Kıvanç Tatlıtuğ L’Officiel Türkiye dergisi için çok özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin en önemli lüks moda dergisi L’Officiel Türkiye, Mayıs 2022 tarihli 110. sayısında Türkiye’nin ön önemli aktörlerinden Kıvanç Tatlıtuğ’u kapağına taşıdı. Yaptığı her projeyle adından söz ettiren Tatlıtuğ, son olarak Netflix yapımı bilim kurgu dizisi Yakamoz S-245 ile gündemde. Röportajda hayatına dair daha önce anlatmadıklarını anlatan Tatlıtuğ, oyunculukla ilgili sözleriyle de dikkat çekti.

“Oyunculuktan sıkılırsam bırakırım”

“Hayatta her şey gerektiği kadar önemli. Atomu parçalamıyorum. Sinema ve dizi yapıyorum. O esnada ne yapıyorsam, o kadar önemli. Oyunculuk ve şöhret hayatımın yüzde beşlik bir dilimini kaplıyor. Kalan yüzdesi ise kimsenin bilmediği tarafım. İşimi iyi yapmaya çalışıyorum, hakkını vermeye özen gösteriyorum. Hayat çok kısa… Oyunculuktan sıkılırsam bırakırım. Şu an aşçılığı seviyorum, yarın başka bir şey sevebilirim. Neyi daha çok seversem ona odaklanırım. Hayat benim için bu kadar basit.”

“Her zaman bu olgunlukta değildim”

Sosyal medyayla ilgili de sorulara yanıt veren ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımların çok ses getirmesine dair de, “Az paylaştığım için olabilir.” diyor ve sosyal medya eleştirilerini sıralıyor:

“İnsanlar yapmış olduğu yeni dünya mesleklerini sosyal medyada tanıtıyorlar. Etkileşim ve farkındalık yaratmak, yaptıklarını duyurmak için ehemmiyetli. Diğer yandan içerisinde bir o kadar toksik barındırıyor. Günümüzde posta kodumuz dijital dünya. Bir bakıyorsun dünyanın bir ucundan gelen mesaj seni keyiflendirebildiği gibi üzebiliyor. İnsanların buna müsaade etmemesi gerekiyor. Ben yıllardır yorumlara bakmıyorum, asla. Hiç ilgilenmiyorum. Ayrıca benim için birini sevmek, yaptığı bütün şeyleri otomatik olarak sevmeyi beraberinde getiriyor. Bunu da anca şimdi öğrendim. Her zaman bu olgunlukta değildim.”

Röportajın tamamını okumak için L’Officiel Türkiye dergisine bayilerden veya dijital platformlardan ulaşabilirsiniz.