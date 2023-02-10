Türkiye’yi derinden sarsan 10 ili yıkıma uğratan depremlerde ölü ve yaralı sayısı artarken diğer yandan arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ‘AHBAP Derneği‘yle beraber çalışarak deprem bölgesindekilere yardım için seferber olurken, bir haber kanalına depremle ilgili duygularını aktardı.

“Ne gerekiyorsa onu yapacağım”

Oktay Kaynarca ve Haluk Levent’le deprem bölgesi için faaliyet planını belirleyecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, “Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı” diyerek yürekleri sızlattı. Tatlıtuğ, “Her zaman olduğu gibi yine AHBAP’la çalışıyorum. Haluk Levent’le ortak hareket edip ne gerekiyorsa onu yapacağım. Zaman iyice daraldı. Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı” diyerek gerekli yardımlarda bulunmaya devam edeceğini açıkladı.

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