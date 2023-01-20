Şimdilerde güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı ‘Aile‘ dizisinin çekimleriyle gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ‘un, geçtiğimiz günlerde sette rahatsızlandığı öğrenildi.

Çıkan haberlere göre, yoğun iş temposu içerisinde olan Tatlıtuğ’un gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Dün tekrardan setlere geri dönen yakışıklı oyuncunun, çekimlere başlamadan önce kendini kötü hissetmesiyle set iptal edildi.

Dizinin çekimlerinin ise önümüzdeki günlerde tekrardan devam edileceği öğrenildi.

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