İlk bebeklerini bekleyen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer, oyuncu arkadaşları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftinin kahve dükkanını ziyaret etti.

Yakın arkadaşları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı çiftinin Kadıköy‘de bulunan “Klar Coffee Co.” isimli kahve dükkanını ziyaret eden çiftten Başak Dizer, sosyal medya hesabında bol bol paylaşımda bulundu. Dizer paylaştığı fotoğraflara, “‘Kasabalılar’ın kafesinde, tatlımlar @sedefavci_ @kivanckasabali @sonerozdemiir ile dolu dolu bir gün ve tabi ki mis gibi bir kahve keyfi” notunu düştü.

Kıvanç Kasabalı da dükkanlarını ziyarete gelen arkadaşlarından Kıvanç Tatlıtuğ‘yla fotoğraflarını ve Başak Dizer‘in kendisini etiketlediği videoları kendi hesabında paylaştı.

İşte o paylaşımlardan kareler: