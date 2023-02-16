Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen büyük depremler ardından bağış toplamak için TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan “Türkiye Tek Yürek” kampanyasına yüz binlerce kişi bağış yaparken ünlü isimlerden de büyük destekler geldi. Depremin meydana geldiği ilk günden beri yardım için seferber olan Kıvanç Tatlıtuğ da yayında bağış toplayanlar arasındaydı.

Kıvanç Tatlıtuğ‘un ortak canlı yayının yapıldığı stüdyoya girdiği anlar kısa bir sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun stüdyoya girişi daha önce canlandırdığı ‘Kuzey Tekinoğlu’ karakterine benzetildi.

Kıvanç Tatlıtuğ konuşmasında, “Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda hiç bu kadar acımamıştı” dedi.

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