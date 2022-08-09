‘Siyah Beyaz Aşk’, ‘Kızım’, ‘Mucize Doktor’ gibi yapılarda sergilediği performansla adını geniş kitlelere duyuran Sinem Ünsal, geçtiğimiz temmuz ayında ‘Gibi’ dizisinin ‘İlkkan’ı Kıvanç Kılınç ile 4 yıllık birlikteliğini sonlandırdı. Ünlü oyuncu, ayrılığın üzerinden çok geçmeden gönlünü yeni dizisindeki partneri Halit Özgür Sarı’ya kaptırdı

Geçtiğimiz günlerde ‘Gizli Saklı’ dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu Belgrad’da alan ikili, hayranlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak birlikteliklerini belgelemiş oldu.