Kitaplar, bizi hem içsel yolculuklara çıkaran hem de farklı hayatlarla buluşturan eşsiz birer dosttur. Bu hafta yine raflarda yerini alan yeni eserler, keşfedilmeyi bekleyen büyülü dünyalarıyla okurları çağırıyor. Sürükleyici hikâyeler, derin duygular ve düşündüren anlatılarla dolu bu seçkide herkes için bir şeyler var. Sayfaları çevirdikçe, zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız!

Şeytan Tüyü / Adil Yıldırım

Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan Şeytan Tüyü, Adil Yıldırım’ın insan ruhunun karanlık yüzünü cesurca ele aldığı, sarsıcı bir roman olarak okuyucularla buluşuyor. Adil Yıldırım, karakter derinlikleri ve toplumsal normları sorgulatan üslubuyla, modern çağın narsist anti-kahramanını yaratıyor. Şiddetin, arzuların ve ahlaki çatışmaların hakim olduğu bu roman, okuyucuyu karakterlerin karmaşık ve çelişkili dünyasına çekiyor.

Yazarın daha önceki eserlerinde olduğu gibi, bu romanda da psikolojik analizler ve güçlü anlatım teknikleri ön planda. Yıldırım, bireyin içsel savaşlarını ve bu savaşların çevresiyle olan ilişkisine yansımalarını derinlemesine işlerken, okuyucusunu adeta bir zihinsel yolculuğa çıkarıyor. “Yazmak, ruhun karanlık koridorlarında dolaşırken duyulan tek ışık kaynağıdır. Şeytan Tüyü’nde okuyucuyu, bu karanlık koridorlardan geçmeye davet ediyorum.”

Beş Bilgelik Enerjisi / Irini Rockwell

Irini Rockwell’in etkileyici eseri “Beş Bilgelik Enerjisi”, şimdi Destek Yayınları etiketiyle Türkçe olarak okurlarla buluşuyor. Kişisel gelişim dünyasında bir rehber olarak kabul edilen bu eser, beş temel bilgelik enerjisiyle bireylerin kendilerini ve çevrelerini anlamalarına ışık tutuyor.

Rockwell, enerji kavramını özenle ele alarak, her bir enerjinin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini anlatırken egzersizler ve meditasyon yöntemleriyle kendi enerjilerini keşfederek hayatta denge ve huzura ulaşmanın sırlarını öğretiyor.

Vajra, Ratna, Padma, Karma ve Buda enerjileri; kişilik özelliklerinden duygulara, ilişkilerden çevremize kadar her alanda etkisini gösteriyor. Kitap, bu enerjilerle nasıl çalışılacağını, nevrozlardan kurtulup bilge bir yaşam sürmenin yollarını keşfederek hayatta denge ve huzura ulaşmanın sırlarını okura sunuyor.

Mira’nın Kırmızı Defteri / Çağla Ural

Çağla Ural’ın kaleme aldığı ve Destek Yayınları etiketiyle okuyucularla buluşan Mira’nın Kırmızı Defteri, geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran, duygu yüklü bir yolculuk sunuyor.

Bu etkileyici roman, aile bağlarını, unutulmuş hatıraları ve aşkın gölgesinde filizlenen yaşamları cesur bir dille ele alıyor. Başkarakter Zeynep’in, anneannesinin kırmızı defterinde saklanan sırları keşfetmesiyle başlayan hikâye, okurları geçmişin izlerini sürmeye ve kendi hayatlarının anlamını sorgulamaya davet ediyor. Çağla Ural’ın güçlü kalemi ve zengin karakter anlatımı, Mira’nın Kırmızı Defterini edebiyatseverler için vazgeçilmez bir okuma deneyimine dönüştürüyor.

Düşündüğün Kadar Zor Değil / Mehmet Öztürk

Psikolojik Danışman Mehmet Öztürk’ün kaleme aldığı “Düşündüğün Kadar Zor Değil: Kendi Terapistin Ol”, Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Mehmet Öztürk’ün, insan zihninin derinliklerine inerek, geçmişte yaşanan duygusal travmaların bugünkü yaşamımıza etkilerini ele aldığı kitabı, kendi zihinsel süreçlerinizi keşfetmek ve yaşamınıza yeni bir bakış açısı kazandırmak istiyenlere bir yol haritası sunuyor.

Okurları, kendi içsel hikâyelerine tanıklık etmeye ve bu hikâyeyi yeniden yazmaya davet eden “Düşündüğün Kadar Zor Değil”, kişisel dönüşüm yolculuğunda adım adım rehberlik sunarken, pratik öneriler ve uygulamalarla farkındalık yaratmayı hedefliyor. Ruhsal sağlığın bedenle olan ilişkisini vurgulayan eser, bireylerin öz şefkat ve zihinsel esneklikle nasıl daha dengeli bir yaşam sürebileceklerini gösterirken Mehmet Öztürk’ün sade ve akıcı üslubu, okuyucuların kitapla derin bir bağ kurmasını sağlıyor.

Yürekten Affedebilmek / Colin Tipping

Colin Tipping’in devrim niteliğindeki beş aşamalı affetme sürecini anlattığı, derin bir dönüşüm ve içsel iyileşme rehberi Yürekten Affedebilmek, Destek Yayınları’nın kişisel gelişim kategorisinde okurlarla buluştu. Yalnızca affetmekle ilgili bir kitap olmanın ötesinde, okuyucuları mağduriyet zincirlerinden kurtararak ruhsal özgürlüğe taşıyan Yürekten Affedebilmek, “Radikal Af” konseptiyle tanınan Tipping’in öncülüğünde, bireylerin ilişkilerini onarmasına, öfke ve suçlama duygularını bırakmasına ve her durumda huzuru bulmasına rehberlik ediyor.

Kitapta yer alan pratik yöntemler, çalışma sayfaları ve gerçek hikayeler, affetmenin insan yaşamındaki dönüştürücü gücünü okuyucunun deneyimlemesini sağlıyor. Tipping’in kitabı, her birimizin içinde yatan potansiyeli keşfetmek ve yeni bir farkındalıkla yaşama adım atmak için bir davet niteliğinde.

Fırtınalı Bir Hayat / Kerem Kına

Edebiyat tarihinin en etkileyici figürlerinden Fyodor Dostoyevski’nin hayatını, eserlerine yansıyan derinlikleri ve insan ruhunun karanlık labirentlerine yaptığı yolculukları keşfetme fırsatı sunan Fırtınalı Bir Hayat, Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

Kerem Kına’nın titizlikle kaleme aldığı bu biyografi, yalnızca bir yazarın yaşamöyküsünü anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda, okuyucuyu Dostoyevski’nin eserlerinde sıkça ele aldığı insani çelişkiler, ahlaki ikilemler ve varoluşsal sorgulamalarla yüzleştiriyor. Kitap, yazarın hayatındaki dönüm noktalarını; çocukluğundan kürek mahkûmluğuna, ailesiyle olan karmaşık ilişkilerinden yaratıcı üretim sürecine kadar ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Bu eşsiz biyografi; Dostoyevski’nin eserlerini daha derin bir anlayışla kavramak isteyen okurları olduğu kadar, yazarın hayatının bilinmeyen yönlerini öğrenmek isteyenleri de kendine çekecek bir yapıt olarak öne çıkıyor.