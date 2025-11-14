Kitap dünyası bu hafta yine dopdolu. Her türden okura hitap eden yeni eserler, hem yerli hem de yabancı yazarlardan geliyor. Kimi sürükleyici bir polisiye hikâyeye, kimi kişisel gelişim alanında derinlikli bir anlatıya açılıyor. Bu yaz sıcağında yeni bir kitaba başlamak isteyen okurlar için, haftanın en dikkat çekici kitaplarını ve kısa tanıtımlarını bir araya getirdik. İşte bu hafta raflara çıkan kitaplar ve öne çıkan detayları…

Kırık Zaman Aynası / Fatma Efe Nergiz

Ayna, mağaranın en eski müdavimidir. Her giren, Tanrıdibi gibi kendini bulur onda. Zamanın kilidini açan bir içgörüye dönüşür ayna; iki gözlü, çok dilli bir kılavuz gibi elinden tutar, alarga misali açılan Uçmakovası’na sürükler sizi. Bu yolculuk, aynaya bakmak gibidir: Her seferinde parçalanmış bir kitabın sayfasına varmak, dağılmış şirazeyi usulca yerine oturtmak, ebedi bir bütünlüğün eşiğine varmaktır. Gerçek mi düş mü bu yol? Bir samurun haykırışında, doğanın sarsılmaz sadakatinde, Kuzgun’un temkinli kanadında, dumanı pembe tüten bir köy evinde, uzayın evrenlerine takılan o akılda, lalin anlaşılmayan kelimelerinde gizlidir bu yolculuk. Her biri kırık bir aynadan yansıyan zaman parçalarıdır. Fatma Efe Nergiz’in kaleme aldığı Kırık Zaman Aynası’nda, insanın kendi gölgesiyle yüzleştiği o derin anlara tanık olacaksınız. Aynada kendi yansımanızla karşılaştığınızda, zamanın acısına dokunacak ve belki de bir söğüt ağacına dönüşmeyi seçeceksiniz. Kırık Zaman Aynası, insanın kendine bakma cesaretini anlatan şiirsel bir roman. Her sayfası, okuru kendi aynasına davet ediyor…

Ne Mutlu Türk’üm Diyene / Çiğdem Bayraktar Ör

Mustafa Kemal Atatürk’ün millet tanımında neler var? Atatürksüz milliyetçilik mümkün mü? Dr. Çiğdem Bayraktar Ör yeni anayasa hazırlık süreci ve ulus devletin tartışılmaya açılmak istendiği bir dönemde hazırladığı Ne Mutlu Türk’üm Diyene kitabını “Bir tarih kitabı değil, duruş kitabı” olarak tanımlıyor. Önsözünü Dr. Alev Coşkun’un yazdığı kitapta Ör, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözünün tarihsel boyutunu ve hedeflerini inceliyor. Kitapta yer alan söyleşiler, Türkiye’nin tarihine ve kimlik tartışmalarına farklı disiplinlerden kaynaklık ediyor. Kitapta tarihçilerin kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık yeni anayasa konusunda görüşlerini açıklarken, Ahmet Yavuz, TSK’ya yönelik milliyetçilik ve ümmetçilik tartışmalarını, Sinan Meydan ise Atatürk’ün ulus kimlik oluştururken yaptırdığı bilimsel çalışmaları anlatıyor. Kitabın diğer konukları ise Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Muazzez İlmiye Çığ, Türker Ertürk, Ali Türkşen, Çağdaş Bayraktar, Ümit Doğan, Lütfü Türkkan, Müjdat Gezen ve Prof. Dr. Ümit Özdağ…

Matematiğin ve Enformatiğin Sıradışı Öyküleri / Nesim Fintz, Han-Mi Kim

Kırmızı Kedi Çocuk, bilim tarihine eğlenceli bir pencereden bakan yepyeni bir çizgi romanı, okurlarla buluşturuyor. “Matematik ne işe yarayacak ki?” diyen çocuklar için hazırlanan bu çizgi roman, hem güldürüyor hem düşündürüyor. Kahramanlarımız, geçmişten bugüne uzanan zamanda bazen Gauss’un sayılarına, bazen Ada Lovelace’in ilk bilgisayar tasarımına tanık oluyor.

Her bölümde buluş, merak ve denklem var ama hepsi bol macera ve çizgi roman temposunda anlatılıyor! Prof Dr. Nesim Fintz, çocuklara matematiği sadece bir ders değil, yaratıcılığın ve keşfin anahtarı olarak tanıtıyor. Formüller konuşmuyor; karakterler, mizah ve hikâyeler konuşuyor. Okurlar, hem eğleniyor hem farkına varmadan düşünmeyi, bağlantı kurmayı öğreniyor.

Müjde Kuşu / Ramazan Gülten

Kapalı Kapılar Ülkesi’nde yüreği sevgi dolu bir insan yaşıyor. Bu insan uzaklardaki ailesini çok özlüyor ama onların yanına gidemiyor. Çünkü Kapalı Kapılar Ülkesi’nde yollar çıkmaz ve kapılar kilitli. Gökyüzü bile küçücük bir avludan görünüyor. İnsan, her gün avlusundan kuşları izliyor ve eşinin, oğlunun, doğacak kızının yanına uçtuğunu hayal ediyor. Tam da bu hayali esnasında avlusuna Yavru Serçe konuyor. Serçe, yüreği sevgi dolu bu insanın özlemini, umudunu ve sevgisini ailesine götürmek için gönüllü oluyor. Küçücük kanatlarıyla kocaman bir maceraya atılıyor.

Rüzgârı, yağmuru, ormanı aşıyor ve görevini başarıyla tamamlıyor. Minik Maya’nın sağlıkla doğduğu haberini avluya uçuruyor. Ailenin özlemini bir nebze olsun gideren Yavru Serçe’nin adı bundan sonra “Müjde Kuşu” oluyor ve kim gökyüzünde kanat çırpan bir kuş görse, o kuş artık umudu temsil ediyor. Ramazan Gülten’in özlemle kaleme aldığı bu hikâye, Pınar Çalışkan Gülten’in çizgileriyle canlanıyor.