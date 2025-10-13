Kitap dünyası bu hafta yine dopdolu. Her türden okura hitap eden yeni eserler, hem yerli hem de yabancı yazarlardan geliyor. Kimi sürükleyici bir polisiye hikâyeye, kimi kişisel gelişim alanında derinlikli bir anlatıya açılıyor. Bu yaz sıcağında yeni bir kitaba başlamak isteyen okurlar için, haftanın en dikkat çekici kitaplarını ve kısa tanıtımlarını bir araya getirdik. İşte bu hafta raflara çıkan kitaplar ve öne çıkan detayları…

Şifalanma Enstitüsü / Dr. Selda Öktem

Fonksiyonel tıp, kuantum biyolojisi ve kadim şifa yöntemlerini bir araya getiren kapsamlı bir rehber: “Şifalanma Enstitüsü”, Destek Yayınları’ndan çıktı. İç hastalıkları ve romatoloji uzmanı Dr. Selda Öktem, yılların klinik deneyimini bilimin ve kadim bilgeliğin ışığında harmanladığı yeni kitabı “Şifalanma Enstitüsü” ile okurları bedensel, zihinsel ve ruhsal iyileşmenin bütüncül doğasına davet ediyor.

Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan eser, modern tıbbın verilerini enerji tıbbı, kuantum biyolojisi, meditasyon, nefes ve beslenme gibi alanlarla birleştirerek şifanın çok katmanlı doğasını inceliyor. Kitap; bedenin biyokimyasal süreçlerinden çakraların frekanslarına, mitokondrilerin enerjisinden epigenetiğe kadar geniş bir perspektif sunuyor. Dr. Öktem, kendi hastalık deneyiminden ve tıp pratiğinden yola çıkarak kaleme aldığı bu çalışmada, “şifa arayışı aslında kendine dönüş yolculuğudur” diyerek okuyucuya modern bilimi sezgiyle birleştiren bir bakış açısı kazandırıyor.

Sonsuzluğun Eşiği / Baran Saldanlı

Destek Yayınları, Baran Saldanlı’nın ikinci kitabı “Sonsuzluğun Eşiği” ile okurları bilinç, hakikat ve ilahi akış üzerine bir içsel yolculuğa davet ediyor. İlk kitabı “Varım! Ama Neden?” ile bilimsel teoriler ve kutsal metinler ışığında varoluşun kökenlerini irdeleyen Saldanlı, bu kez kalbe hitap eden, tasavvufi ve felsefi bir yolculuk sunuyor.

Kitap; bilincin doğası, aklın rolü, nefis ve ruhun işleyişi, inancın gerçekliğe etkisi gibi konulara değinerek, insanın hakikate ulaşma sürecinde karşılaştığı engelleri ve çözümleri ele alıyor. Yazar, bilimsel bakış açısını tasavvufun derinlikleriyle birleştirerek, okurlarına hem akla hem de ruha hitap eden özgün bir rehber sunuyor. Baran Saldanlı, kişisel deneyimlerinden ve modern bilimin verilerinden beslenerek yazdığı bu eserinde, okurları kendi içsel kıyametlerini koparmaya ve gerçek benlikleriyle buluşmaya çağırıyor.