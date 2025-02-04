Yeni kitaplar, yeni dünyaların kapısını aralıyor! Bu hafta edebiyattan kişisel gelişime, romandan araştırmaya kadar farklı türlerde birbirinden etkileyici eserler raflardaki yerini aldı. Kimi sürükleyici bir hikâyeyle sizi içine çekecek, kimi ise yeni bilgilerle ufkunuzu genişletecek. Okuma listenize eklemek için harika seçenekler arıyorsanız, bu haftanın en dikkat çeken kitaplarına göz atmaya hazır olun. Şimdi, sayfaların arasında kaybolma zamanı!

Sihirli Şeker Dükkanı / Hiyoko Kurisu

Japonya’nın ardından tüm dünyada adını duyuran ödüllü yazar Kurisu, son kitabı Sihirli Şeker Dükkanı için “Lütfen kalbinizin, kitabın içerdiği gizemli deneyimlerle ısınmasına izin verin” açıklamasını yapmıştı. 11 ülkeyle aynı anda okunmaya hazır olan Sihirli Şeker Dükkanı; Athica Books’un çok sevilen, iyileştirici kurgu türündeki romanları arasında yerini aldı! Duygusal ve büyüleyici anlatımıyla Sihirli Şeker Dükkânı, sadece bir hikaye değil, aynı zamanda bir ruhsal keşif yolculuğu…

Kadın Kahramanın Yolculuğu – Çalışma Kitabı / Maureen Murdock

Destek Yayınları, kadınların kendi içsel gücünü keşfetmesi ve hayatta anlam dolu bir yolculuğa çıkması için rehber niteliği taşıyan Kadın Kahramanın Yolculuğu Çalışma Kitabı ile okuyucularını buluşturuyor. Maureen Murdock’un kaleme aldığı bu eşsiz eser, kadınların bireysel, toplumsal ve ruhsal anlamda bütünlüğe ulaşmaları için bir yol haritası sunuyor. Ritüellerden rüya çalışmalarına, yazı ve düşünme egzersizlerinden rehberli imgelemelere kadar zengin bir içerikle dolu olan bu kitap, okuyucularını kendi kahramanlık hikâyelerini yaratmaya davet ediyor.

En Güzel Dünlerim / Ezgin Kılıç

Destek Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan En Güzel Dünlerim, Ezgin Kılıç’ın kaleme aldığı, duygusal derinliği ve hayatın içinden hikâyeleriyle dikkat çeken bir eser. Kitapta insana dair en kırılgan anları, umut dolu bekleyişleri ve geçmişin yarattığı izleri anlatan Kılıç, güçlü betimlemeler ve samimi bir dille, okurları hem içsel bir yolculuğa hem de karakterlerin hayatlarına davet ediyor. Aşk, hayal kırıklığı, kendini bulma ve bağışlama üzerine dokunaklı bir hikâye sunan bu eser, her yaştan okurun ruhuna dokunacak bir başyapıt olarak öne çıkıyor. Bu eşsiz roman; aile bağları, bireyin içsel yolculukları ve geçmişin insan üzerindeki etkilerini derinlemesine ele alırken, okuyucuları duygusal bir girdaba sürüklüyor.

Evrenin İlahi Sistemi / Özden Yılmaz

Pozitif düşünceden çekim yasasına, olumlamalardan “iste olsun” mantralarına bugüne dek kişisel gelişim alanında size öğretilen her şeyi unutun. Çünkü bu bilgiler eksikti, yanlıştı. Eğer doğru olsaydı bütün bunları yapan herkes güçlü, özel ve zengin olmaz mıydı? Evrenin ilahi sistemi size sadece hakkınız olanı verir. İçinde endişe ve şüphe varken “mutluyum, değerliyim, zenginim” diyerek ilahi sistemi kandıramazsın. Peki ne yapmalıyız? Güçlü, özel ve zengin olmak için gereken ne? Cevap Evrenin İlahi Sistemi kitabında…