Okuma dünyası bu hafta birbirinden iddialı kitaplarla renkleniyor. Hem yerli hem de yabancı yazarların eserleri raflara taze bir soluk getirirken, farklı türlerdeki kitaplar her okurun ilgisini çekecek seçenekler sunuyor. Hikâye anlatımındaki çeşitlilik, edebiyatseverlere yeni keşifler vadederken; araştırma, deneme ve biyografi türleri de merak uyandırıyor. Haftanın kitap seçkisi, kitap severlere yeni ilhamlar ve farklı bakış açıları kazandırmak için hazır. Bu haftanın öne çıkan eserlerine birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Yeni Dünyalı Olmak / Hande Aydın

Stratejist, eğitmen ve yazar Hande Aydın, yeni kitabı Yeni Dünyalı Olmak ile dijital çağdan yapay zekâ çağına geçiş sürecini insan zihni, davranışları ve toplumsal dönüşüm ekseninde ele alıyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan kitap, bireylerin ve kurumların değişen dünyada nasıl konumlanabileceğine dair kapsamlı bir perspektif sunuyor. Algoritmalar, post-truth dönemi, yankı odaları, davranışsal ekonomi, dopamin döngüsü, performans kültürü ve yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkileri gibi güncel başlıkları ele alan Yeni Dünyalı Olmak; okuru hazır reçetelerden ziyade eleştirel düşünmeye ve farkındalık geliştirmeye davet ediyor. Kitap, teknolojik dönüşümün yalnızca teknik değil, aynı zamanda zihinsel ve kültürel bir kırılma olduğuna işaret ediyor.

Bitmiş Bir İlişkiye Son Verme Gücü / Serap Serenat

Sosyolog, yazar Serap Serenat, yeni kitabı Bitmiş Bir İlişkiye Son Verme Gücü ile okuru, sağlıksız ilişkileri fark etmeye ve duygusal bağımlılıktan özgürleşmeye davet ediyor. Destek Yayınları etiketiyle yayımlanan eser, ilişkilerde yaşanan tükenmişliğe karşı güçlü ve uygulanabilir bir farkındalık rehberi sunuyor. Kitap; sevgi, değer, güven ve saygı kavramlarını merkeze alarak, neden yanlış ilişkilerde ısrar edildiğini ve ayrılığın neden çoğu zaman ertelendiğini psikolojik bir perspektifle ele alıyor. Serenat, okuru “bitmiş bir ilişkide kalmak mı, yoksa kendini seçmek mi?” sorusuyla yüzleştirirken; ayrılığı bir yenilgi değil, güçlenme ve yeniden inşa süreci olarak tanımlıyor.

Kitapçı Kadın / Nanako Hanada

Japon yazar Nanako Hanada’nın çok satan, otobiyografik romanı Kitapçı Kadın, Beyaz Baykuş Yayınları etiketiyle Türkçede okurla buluştu. Gerçek bir yaşam deneyiminden beslenen eser, modern Japon edebiyatının en özgün ve samimi anlatılarından biri olarak dikkat çekiyor. Kitapçı Kadın, evliliğini sonlandıran ve hayatının en karanlık dönemlerinden geçen bir kadının, Tokyo’da sıra dışı bir karar alarak kendini yeniden keşfetme sürecini anlatıyor. Hanada, bir tanışma sitesi üzerinden bir yıl boyunca yetmiş farklı insanla buluşarak, her birine “ona en uygun kitabı” önermeye başlıyor. Bu karşılaşmalar, roman boyunca yalnızca başkalarının hikâyelerini değil, anlatıcının kendi kırılganlığını, cesaretini ve dönüşümünü de görünür kılıyor.