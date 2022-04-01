Kendine has stili ve özel yaşamıyla son dönemin en gözde isimlerinden biri olan Hailey Bieber, sıklıkla yaptığı marka iş birliktelikleriyle gündeme geliyor. Bieber, yaz sezonu için Vogue Eyewear markası ile yeni bir iş birliğine imza attı. Hailey Bieber’ın tasarım aşamasında bulunduğu kapsül koleksiyon, kalın, dikdörtgen asetat çerçevelerden, yuvarlak metal çerçevelere kadar birçok modeli içeriyor. Koleksiyonunun tanıtımını da Bieber’ın yaptığı işbirliğinin modelleri 31 Mart tarihinde Vogue Eyewear internet sitesinde ve mağazalarında satışa çıktı.

Hailey Bieber X Vogue Eyewear 1 of 7 - +