Vücut direncimizin en kırılgan olduğu bu soğuk kış aylarında hastalıklardan korunmak için bir çok yönteme başvururuz. Bu yöntemlerden en etkili olanı da bitki çayı tüketimidir. İşte sizler için derlediğimiz, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve zinde tutmak için binbir faydası bulunan ve kışın sizi hastalıklardan koruyacak 10 bitki çayı.

Ebegümeci Çayı

Özellikle kışın yaşadığımız öksürük ve boğaz enfeksiyonlarına birebir gelecek bir bitki çayı olan ebegümeci, balgam söktürücü özelliği sayesinde solunum yollarını temizler. İltihap önleyici gibi bir etkisi de olan bu çay boğaz şişmesini de yatıştırır. Aynı zamanda ateş düşürücü ve rahatlatıcı etkisi de vardır. Ebegümeci çayı, çok fazla bilinmese de en faydalı bitki çaylarındandır.

Ekinezya Çayı

Doğal ve etkili bir ağrı kesici özelliği olan ekinezya çayı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, diş ağrısı gibi bir çok ağrıya iyi geliyor. Ayrıca içeriğinde bulundurduğu antimikrobiyal ve antiviral maddeler sayesinde, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek sizi hastalıklardan korumak için birebirdir.

Zencefil Çayı

Zencefil çayı, özellikle soğuk havalarda yaşanan nezle, grip gibi hastalıklara karşı bağışıklığınızı güçlendirir. Sindirim sistemini de destekleyen bu bitki çayı, mide bulantısına da iyi geliyor. Çayınıza ekleyeceğiniz limon da içeriğindeki vitaminler sayesinde iyi bir destekleyici olacaktır.

Kuşburnu Çayı

C vitamini deposu olarak bilinen kuşburnu, hastalıklara karşı direncinizi arttıracağı gibi soğuk algınlığı sorununuzu da ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda kadınlar için regl dönemlerinde ağrı kesici ve söktürücü özelliğe sahip olan bu çay kansızlığa da iyi geliyor.

Ihlamur

Kış çayı denince ilk akla gelen çaylardan biri ıhlamurdur. Bir çok faydası bulunan ıhlamur, soğuk havalarda bizi hastalıklardan korumak için fazlasıyla etkilidir. Boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi gelen bu bitki çayı, aynı zamanda burun tıkanıklığını açar, sinirleri yatıştırır, uykuya geçişi kolaylaştırır ve idrar söktürür.

Gülhatmi Çayı

Belki de bazılarınızın ilk kez duyduğu gülhatmi çayının insan vücuduna bir çok faydası bulunuyor. Enfeksiyonlara karşı vücudu koruyan bu çayın, boğaz tahrişini önlemek ve kuru öksürüğe iyi gelmek gibi özellikleri de var.

Adaçayı

Adaçayı, içerisinde bulundurduğu fenolikler sayesinde güçlü bir antioksidandır. Bu sayede vücudu kanser hücrelerine karşı korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda c vitamini içeriği sayesinde de bağışıklık sistemini güçlendirmeye katkı sağlar. Çok sayıda faydası bulunan bu çayın bir diğer özelliği de balgam söktürücü ve öksürük kesici olmasıdır.

Tarçın Çayı

Bağışıklık güçlendirici etkisi sayesinde soğuk günlerde hastalıklarla baş etmeniz konusunda size yardımcı olacak olan tarçın çayı mide bulantısı ve kusmayı da önlüyor. Bunların yanı sıra tarçının iltihap giderici etkisi de bulunmaktadır.

Papatya Çayı

Uyku sorununu ortadan kaldıran ve strese iyi gelen papatya çayı, kış ayları için de vazgeçilmez bir çay. Öksürük ve boğaz ağrısı sorunlarını hafifleten bu bitki çayı, ağız içinde oluşan iltihaplara karşı da oldukça etkili bir role sahip.

Nane Çayı

Mide bulantısını geçirmek için oldukça etkili olan nane çayı terlemenizi arttırarak ateş düşürmeye de yardımcı olur. Aynı zamanda sindirim sistemi için de faydalıdır. Ancak bu çayı, reflü hastalığı ve sık sık mide ekşimesi problemi olanların kullanmaması önerilir.

Başak Umut

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