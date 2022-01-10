Soğuk hava, rüzgar ve nemsizlik cildin kurumasına, gerginleşmesine ve pul pul dökülmesine neden olabiliyor. Hindistan cevizi yağı, susam yağı ve kenevir tohumu yağı gibi soğuk sıkım doğal yağlar ise, özellikle kış aylarında cildi korumaya yardımcı oluyor.

Havaların soğumasıyla birlikte tüm vücudumuzdaki deride kuruma ve gerilme başlıyor. Bakım yapılmazsa, cilt kuruluğu zamanla cildin elastikiyetinin kaybedilmesine ve yaşlanma belirtilerinin görülmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, vücut bakımında faydalı yağ asitleri, vitaminler ve mineraller yönünden zengin olan Hindistan cevizi yağı, susam yağı ve kenevir tohumu yağı gibi soğuk sıkım yağlara bakımda yer verilmesinin etkili olabileceğini söylüyor.

Doğal besleyici yağlar

Özellikle Çin ve Hint tıbbında önemli bir yere sahip olan susam yağı, içerdiği E vitamini ve antioksidanlar sayesinde kış döneminde cildi destekliyor. Aynı zamanda her mevsim güneşe karşı doğal bir koruma sağlıyor.

Kenevir tohumu yağı, içeriğinde doğal olarak omega-6 yağ asidi olan linoleik asit bulunduruyor ve cildi en doğal yollarla besliyor. Duştan sonra vücut bakımında düzenli kullanıldığında kuruluğun azalmasına ve cilt elastikiyetinin arttırılmasına yardımcı oluyor. Akne ve komedon oluşumuna da neden olmuyor.

Cilt ve saç sağlığı için önemli destekleyicilerden biri olan, E vitamini yönünden zengin Hindistan cevizi yağı ise düzenli kullanımda özellikle kuru ciltleri besleyerek çatlak sorununa çözümler sunuyor.