‘Söz’, ‘Aşk zamanı’ ve ‘Bir Bulut Olsam’ gibi dizilerden tanıdığımız Burcu Binici, geçtiğimiz haftalarda rapçi sevgilisi Tankurt Manas ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde nikah masasına oturdu.

Ayrıldılar mı?

Snob Magazin’in haberine göre; sessiz sedasız evlenen ikili hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Binici ve Manas, sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı. Bu gelişme sonrası, “Ünlü çift ayrıldı mı?” sorusu gündeme damgasını vurdu. Burcu Binici ve Tankut Manas sessizliğini koruyor.

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