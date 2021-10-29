Kışa bir de bu çerçeveden bakın: Kış gözlükleri

Eğer kış geldiği için güneş gözlüklerinizden vazgeçeceğinizi düşünüyorsanız bir kere daha düşünün derim. Yazın bizi güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlardan koruyan güneş gözlüklerini kışında vazgeçilmez aksesuarımız haline getirmeliyiz. Çünkü bu zararlı ışınlar sadece yaz aylarında değil kış aylarında da mevcut. Kışın güneşten gelen ultraviyole ışınlarının, dünyaya paralel olarak indiği için kış mevsiminde de gözlerimizi korumaya özen göstermeliyiz. Kış aylarında güneş yok neden takalım ki diye düşünmeyin, güneş gözlükleri gözünüzü sadece güneşten değil etraftaki zararlı bütün ışıklardan ve ışınlardan korur.

Kışın taktığımız güneş gözlüklerini yazın taktığımız güneş gözlüklerinden ayıran şey ise daha şeffaf çerçeveleri olmasıdır. Ama etkisi aynıdır. İşte sizler için birkaç örnek.

Bershka Cat Eye Güneş Gözlüğü 99,95 TL





Mango Kaplumbağa Kabuğu Desenli Büyük Güneş Gözlüğü 149,99 TL

Berhska Lila Çerçeveli Güneş Gözlüğü 99,95 TL





H&M Güneş Gözlüğü 119,00 TL





Berhska Desenli Güneş Gözlüğü 129,95 TL





Mango Asetat Çerçeveli Güneş Gözlüğü 199,99 TL

Bershka Nane Yeşili Çerçeveli Güneş Gözlüğü 99,95 TL





Bershka Oval Güneş Gözlüğü 99,95 TL





Zara Boyalı Camlı Güneş Gözlüğü 179,95 TL





Stradivarius Kahverengi Desenli Kare Güneş Gözlüğü 99,95 TL