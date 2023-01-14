Soğuk günlerde evde kalmak yerine gezip görebileceğiniz harika önerilerle geldik. Hadi gelin birlikte kış tatilinde ziyaret edebileceğiniz 8 yeri keşfedelim. Evlerimizde cam kenarında kahve içmek keyifli ama bu yorucu tempoda bir mola vermeyelim mi sizce de? Sizin için bu kış daha güzel ve huzurlu geçebilir. Muhteşem gözüken, gördüğünüzde mutlu olabileceğiniz yereler bir göz atalım.

Abant Gölü ve çevresi, kış mevsiminin en güzel manzaralarını gözler önüne seren bölgelerden bir tanesidir. Abant çevresinde bu eşsiz manzarayı ziyaret ettiğiniz zaman isterseniz doğa yürüyüşü yapabilir, kış kampını deneyimleyebilir ve donmuş göl üzerinde paten yaparak fotoğraf çektirebilirsiniz.

Eğer bu huzur dolu ortamı tercih ederseniz, kar tatili için yakınlarda bulunan Maşukiye’ye uğrayarak önce kahvaltı ardından da kayak yapabilirsiniz. İsmiyle ünlü birçok yeri keşfedebilir, daha sonrasında şifası ile bilinen kaplıcaları ziyaret edebilirsiniz.

İğneada’ya giderek Limanköy’de bulunan ‘İğneada Feneri’nin eşsiz manzarasını görebilirsiniz. Eğer temiz havanın keyfini çıkarmak ederseniz, Longoz ormanlarında sevdiğiniz insanlarla doğa yürüyüşü yapmanızı öneririm. Dupnisa Mağarası’nı ziyaret ederek içerisindeki yer altı nehri ve derin göllerin bulunduğu bölümlerde gezerek macera arayışına çıkabilirsiniz.

Uçan balonları ve peri bacalarıyla güzel görüntüler sunan Kapadokya’yı bu kış gezmenizi tavsiye ederim. Çok sayıda tarihi yer barındıran bu bölgeyi gezmek harika olacak. Eğer balon turlarını kaçırmak istemiyorsanız erken uyanmanız gerekiyor.

Yalova’daki bu muhteşem görüntüye daha yakından bakalım mı? Yalova’nın en turistik yeri Çınarcık bölgesine gitmenizi tavsiye ederim. Eğer ev ortamından sıkıldıysanız Erikli Yaylası’nda sevdiklerinizle bir kamp yapma zamanı geldi.

Doğa sever ruhunu henüz yitirmemiş gezginler için bence Yedigöller harika bir yer. Doğanın kalbinde bol oksijenli yürüyüşler, masalsı güzellikte fotoğraf kareleri, patika yollardan geçerek ulaşacağınız şelaleler, birbirinden güzel 7 göl sizleri bekliyor.

Şile’deki bungalovları ziyaret etmediyseniz hala geç değil. İster kamp yapın, ister her bölgede bulunan çeşit çeşit bungalovlardan bir tanesini seçerek ailenizle keyifli vakit geçirin. Tamamen sizin tercihiniz.

Hilal Tüfekçi

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