Özellikle kış aylarında cilt kurumaya ve çatlamaya daha çok meyillidir. Soğuk hava şartlarının olumsuz etkilerini cildinizden silmek için harekete geçin. 1999 yılında Bordeaux’da ilk Vinothérapie Spa™’sını kuran Caudalie, üzüm bağlarının ortasında yer alan bu alışılmadık noktada Vinoterapistlerimiz 20 yılı aşkın deneyimleriyle özel bakım terapileri sunuyor.

Oldukça kuru ve hassaslaşmış cilt, kaşıntı ve kızarıklar, dünya çapında akneden sonra en sık görülen ikinci cilt hastalığı olan atopik dermatitin belirtileridir. Bu durumda tahriş olmuş cilt için uygun bir bakım gerekir. Aynı zamanda kaşıntı hissini gideren Caudalie, ilhamını Bordeaux’da bulunan Vinoterapi Spa’dan ala Vinotherapist™ Yenileyici Vegan Vücut Balmı’nı geliştirdi.

Bu zengin krem, 24 saat boyunca yoğun bir şekilde cildinizi besler ve en kuru ciltleri bile onararak uzun süreli rahatlık sağlar. Bitkisel lipidler açısından zengin olan bu krem, lipid takviyesi etkisi sayesinde daha pürüzsüz ve elastik bir cilt dokusu kazandırır. Sabah ve akşam, ayak bileklerinizden basenlerinize doğru tamamen emilene kadar uygulayın.