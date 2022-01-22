Yazlık giysilerimizi gardırobun ücra köşelerinden kurtararak yazın dinamik enerjisini kışa taşıyoruz!

Yazın severek giydiğimiz tiril tiril elbiseler, askılı bluzler, saten etekler havaların soğumasıyla birlikte raflara kaldırılıyor ve terk ediliyor ta ki sıcak havalar geri dönene kadar. Artık o çok sevdiğiniz giysilerinize kış aylarında veda etmek zorunda değilsiniz. Askılı elbiselerinizi boğazlı bir kazakla kombinleyerek şık bir eteğe dönüştürebilir, büstiyerlerinizi uzun bir blazer ile ya da gömleğinizin üstüne giyerek stilinizi şık bir görünüme kavuşturabilirsiniz. Bot, postal, çizme veya spor ayakkabı ile noktalayacağınız bu rahat ve konforlu şıklık sürdürülebilir modayı destekleyerek alışveriş atıklarını azaltmaya da yardımcı olacak.

Haydi sürdürülebilir bir moda ve daha kullanışlı giysiler için ilham veren stilleri inceleyelim.

Yazı Fahriye Nur Yüksel