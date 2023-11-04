1- Sıcacık bir kaban

Kapsül dolabımızı inşa ettiğimiz bir ev gibi düşünelim. Çatı görevi görecek olan parçamız elbette kabanlar. Kaban seçiminde önceliğimiz kalite olmalıdır. İyi kalitede bir kaban hem soğuk kış günlerinde amacına hizmet edecek, hem de uzun seneler kullanılmaya müsait oluşundan tasarruf etmemize sebep olacaktır. Kapsül dolabınızı oluşturacağınız renk paletine göre seçeceğiniz kabanınızı ister uzun ister kısa seçin, gün sonunda hem klasik hem de spor tarzda çok sayıda harika kombinler çıkartacağınızdan hiç süphemiz yok!

2- Blazer ceket

İddia ediyoruz oversize bir ceketin yükseltemeyeceği tek bir kombin yok. Birkaç sezondur trend olan blazer ceket her kombine farklı bir enerji katarken soğuğa karşı da koruma sağlayacaktır.

3- Cozy trikolar

Kışın kurtarıcısı hiç şüphesiz trikolar. Hem trend renklere ayak uydurmada işimizi kolaylaştıran hem de kat kat giyinmemize yardımcı olarak soğuk günlerde bizi sıcacık tutan trikolar, kış kapsül dolabınızda adeta bir olmazsa olmaz! (Bu sene kırmızı, gri, antrasit ve krem tonlarını trikolarda çok göreceğiz bizden söylemesi.)

4- Sweatshirt olmadan yapamayanlara

Güzel kesimli, ideal genişlikte bir sweatshirt cool kombinler yapmak için ideal parça diyebiliriz. Kış aylarında altına giyebileceğimiz termal üstler ya da t-shirtlerle bizi soğuktan ne denli koruyacağından bahsetmiyoruz bile!

5- Termal üstler

Hazır adını geçirmişken termal üstlere de değinmezsek olmaz. Güzel kombinler yapalım derken üşütüp hasta olmayı istemeyiz. Bu yüzden dolabımızda hem içlik görevi görmesi için hem de dümdüz, yalnızca bir kabanla giyip hızlıca evden çıkabilmek için güzel kesimli, vücuda oturan termal üstler bulundurmakta fayda var.

6- Basic deyip geçmeyin

Basic t-shirtler, özellikle beyaz ise, tahmin ettiğinizden daha çok işe yarayabilir. Bisiklet yaka beyaz t-shirtler, soğuk kış günlerinde trikoların ya da sweatshirtlerin altında hem çok güzel görünüp hem de bizleri sıcacık tutabilir.

7- Kış taytları

İster sweatshirtlerinizle kombinleyin, triko kazaklarınızla… Yüksek belli siyah bir tayt ne giyineceğinize karar veremediğiniz günlerde imdadınıza koşacaktır. Ekstra soğuk günlerde kumaş pantolonların içine bile giyinebileceğiniz bu taytlarda uzun ömürlü olmasını istiyorsanız kaliteye özen göstermekte fayda var.

8- Kumaş pantolonlar

Yine kapsül dolabınızın renk paletine uygun bir tonda seçeceğiniz kumaş pantolonlar her mevsim dolapların olmazsa olmazı. Seçeceğiniz her türlü üstle kombinlenebilecek kumaş pantolonlara dolabınızda yer vermekte fayda var.

9- Kotsuz bir kapsül dolap düşünülemez

Kot pantolonlar hem yukarıda listelediğimiz bütün üstlere uyum sağlar, hem de kalınlığıyla bacaklarımızı sıcak tutar. Vücut tipinize uygun modellerde biri açık biri koyu tonda olacak şekilde seçtiğiniz blue jeanlerinize tüm kış elinizin gideceğini düşünüyoruz.

10- Eşofman rahatlığı

Bazen kelimenin tam anlamıyla “rahat” olmak isteyebiliyoruz. Tam da bu anlarda konforumuzu yüksek tutup aynı zamanda derli toplu görünmemiz için elimiz eşofmanlara gidiyor. Sleek bir at kuyruğu, kemik gözlükler ve uzun bir kabanla oldukça şıklaştıracağınız eşofmanlara bu kış bir şans verin deriz.

11- Yumuşak çoraplar

Özellikle Ugg modelleriyle çok iyi giden yumuş yumuş çoraplar ayaklarınızı sıcacık tutacak!

12- Botlar

Kışın ayağımızdan çıkartmadığımız botlar için birkaç sezondur trend olan Ugg modellerine, her dolabın olmazsa olmazı siyah botlara, ve tabii bu sezonun parlayan yıldızı olacağını podyumlarda belli eden sivri burunları kullanabileceğiniz topuklu botlara göz atabilirsiniz.

13- Spor ayakkabılar

Yaz kış farketmeksizin tercih edilen spor ayakkabılar, bu sezon da kapsül dolabınızda mutlaka yer almalı. Son zamanlarda oldukça popülerleşen modellere ağırlık vermeniz de sizi bir anda pinterest kızına çevirebilir demedi demeyin!

14- Göz bebeğimiz çantalar

Son iki sezondur küçük çantaların yerini büyük çantalara bırakmasının birçoğumuzun fazlaca işine yaradığını inkar edemeyiz. Kış kapsül dolabınıza içine laptop, şemsiye, bunaldığınızda çıkardığınız atkının sığabileceği büyük bir kol çantası; ve tabii ki daha şık görünmek istediğinizde imdadınıza yetişecek küçük bir kol çantası eklemek son derece mantıklı olacaktır.

15- Aksesuarlar

Kışın en güzel yanı kocaman atkılar, yumuşacık bereler değil de ne? Bu kış sezonunda da kapsül dolabınıza sizi sarıp sarmalayacak kaliteli bir atkı ve kafanızı soğuktan koruyacak tatlı bir bere ekleyerek genel görünümünüze hareket eklerken sezon boyu soğuktan korunabilirsiniz!

Yazı: Beste Doğan