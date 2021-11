Kış görünümünüzü renklendirecek aksesuarlar

Her yıl dönüşümlü olarak taktığınız bereyi ve patilerinizi ısıtan eldivenleri unutun. Bu kış için aksesuarlarla her zamankinden daha farklı görünmenin zamanı geldi. Her şeyin değiştiğini görmek için önerilerimize bakış atmanız yeterli.

Yüz Bereleri

Calvin Klein adına Raf Simmons, trende öncülük ederken, Paloma Wool ve Stella McCartney’e kadar her tür marka, en sevdiğiniz örgülerle ve en iyi kış ısıtıcısıyla giyilmeyi hak eden yünlerle kendi yorumlarını ortaya koyuyor.

Kulaklıklar

Fendi, Prada ve Karl Lagerfeld, birkaç hafta arayla kendi kabartmalı kulaklıklarını üretip piyasaya sürdüklerinde, trend listelerindeki hızlı güncellemeyi hatırlarsınız. Kışın daha sıcak bir trendi botlarınızla kombinlemek nokta atış olabilir.

Parmaksız Eldivenler

“90’lar mezarından parmaksız eldivenler dirildi.“

Eylül ayının başından bu yana, aramaları %106 artan parmaksız eldivenler akıllı telefon kullanıcıları tarafından verilen zorlu parmak algılama problemine büyük bir çözüm alanı çiziyor.

Kar Botları

Kar botlarının tüm ihtişamıyla kış için “büyük” bir haberci olması, Ugg ve Moon Boot için iyi birer haberci.