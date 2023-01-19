Soğukların gelmesiyle birlikte içimizi ısıtacak, bize şifa olacak içeceklere yöneldik… Sizler için, kış aylarının vazgeçilmez içeceklerini hazırladık. Hızla soğuyan havalardan korunmak için siz de lezzetli içeceklerle önlemlerinizi alın. Vücudunuzun daha dirençli ve sağlam kalmasına birkaç takviyeyle destek olun. Bol vitaminli içeceklerin yanında arada keyfi olarak sıcak içeceklerden de tüketebilirsiniz. İşte, dumanı üstünde kış aylarının vazgeçilmez içecekleri…

Ihlamur

Stresli bir gün geçiriyorsanız ıhlamuru tercih edebilirsiniz. Çünkü ıhlamurun içeriğindeki uçucu yağlar vücudun ve zihnin rahatlamasında çok yardımcı olur. Boğaz ağrısı ve öksürük içinde oldukça faydalıdır. Sıcacık ıhlamuru içerken içerisine limon veya bal eklemeyi de unutmayın.

Salep

Soğuk bir günün ardından nefis bir salep içmeye ne dersiniz? Üzerine genelde tarçın eklenen salep, içerisinde katkı maddesi barındırmadığı için oldukça sağlıklıdır. Uzun kış gecelerinde salebi tercih ederseniz ağrıyan boğazlarınızı yumuşatabilirsiniz. Eğer öksürük, bronşit ve nezle gibi hastalıklarınız da varsa daha iyi hissetmek için sıcak bir salep tercih edebilirsiniz.

Boza

Kış denince akla ilk gelen içeceklerden biri de Bozadır. Lezzetinin yanında bir çok yararı da olan Boza, tercihe göre leblebiyle de tüketilebilir. Vitamin deposu olan bu içeceği hem marketten hem de evlerinizde otururken mahallenizden geçen bir Bozacıdan da alabilirsiniz.

Bitki Çayları

Eğer üzerinizde bir kırgınlık, yorgunluk varsa ilk durağınız bitki çayları olmalı. Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan çeşit çeşit bitki çaylarında sayamayacağım kadar fayda bulunuyor. Uykuya, mideye, sindirime, ateşe, strese, tansiyona ve daha bir çok olumsuz duruma çözüm arıyorsanız kendinize hemen bir bitki çayı yaparak sorunlarınızı daha aza indirebilirsiniz.

Sıcak Çikolata

Hadi biraz da keyif yapalım. Sıcak çikolata soğuk günlerde içimizi ısıtacak sağlıksız bir içecek gibi görünse de içerisinde bulundurduğu maddelerle endorfini arttırır ve mutluluk salgılar. Diğer kış vazgeçilmezi içeceklere oranla daha az faydası olsa da sıcak çikolata da kendine özgü yararlara sahiptir.

Hilal Tüfekçi

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