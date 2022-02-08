TV8 ekranlarında yayınlanan ve Binnur Kaya’nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda ile ilgili bir gelişme yaşandı. Binnur Kaya’nın bir psikoloğu canlandırdığı TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda hayranlarını üzecek karar verildi.

“Kırmızı Oda” dizisi verilen kısa aranın ardından yeniden başladı. OGM Pictures imzalı dizide tüm senaryo değişmiş ve geçen yıl çok izlenen Erkan Petekkaya’lı sahneler yeniden yazılmıştı.

Ancak beklenen olmadı ve yazılan dramatik sahnelere rağmen reytinglerdeki eski parlak dönem geri gelmedi. Bunun üzerine bugün beklenen karar verildi.

Pandemide aldığı yüksek reytinlerle dikkat çeken Binnur Kaya’lı Kırmızı Oda ekrana veda ediyor. Proje 61. bölümde final yapacak.