Geçtiğimiz sezon ‘Kırmızı Oda‘ dizisinde ‘Narin’ karakterine hayat veren ve oyuncuğuyla dikkat çeken Aylin Paksoy, önceki gün City’s Nişantaşı alışveriş yaparken görüntülendi. Magazin muhabirlerini ayaküstü sorularını yanıtlayan Paksoy, bakın ne cevaplar verdi…

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aylin Paksoy, “Nişantaşı’nda oturuyorum. Şu an eğitimim devam ediyor. Boş zamanlarımda ise içimdeki alışveriş canavarını gezdirmeye çıkarıyorum. Bugün de o günlerden biri” dedi.

“Kırmızı Oda” dizisindeki oyunculuk performansınız çok konuşuldu. Yeni proje var mı? sorusuna ise, “Aslına bakarsanız düşündüğümden daha çok teklif oldu. Bende şaşırıyorum bu duruma. Ne yapacağımı bilmiyorum. ‘Ah bu projede olmalıyım’ dediğim an dizi setlerine döneceğim. Bu arada az önce set karavanlarını gördüm. Özlediğimi fark ettim” cevabını verdi.

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