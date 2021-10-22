Kırmızı Oda Dizisinden Şok Gelişme
Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanan, başrolünde Binnur Kaya’nın oynadığı Kırmızı Oda dizisine ara verilmesi de ihtimaller dahilinde.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Başak Soysal ve Ali Balcı’nın yönettiği dizinin 2. ekibinde koronavirüs vakaları görüldü.
Dizinin konuk oyuncularından Ayta Sözeri’nin de ilk test sonucunun pozitif ikinci test sonucunun negatif çıktığı duyumlar arasında.
Dizideki koronavirüs vaka sayılarının 14’e ulaştığı iddia ediliyor.