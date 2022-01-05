Bol vitaminli ,kırmızı meyveli sangria tarifiyle sizlerleyiz. Kış ayından hem şarabın hemde kırmızı meyvelerin ahengiyle mükemmel bir kokteyl keyfi sürebilirsiniz.
Malzemeler
- 1 şişe kırmızı şarap
- 200 ml nar suyu
- 3 adet sıkılmış portakalın suyu
- 250 gr çilek
- 100 gr yaban mersini
- 100 gr ahududu
- 100 gr kırmızı dut
Hazırlanışı
İlk önce meyveleri yıkayıp, cam bir sürahinin içerisine ister büyük istersenizde küçük küçük doğrayarak koyun. 1 şişe kırmızı şarabı , nar suyu ve sıkılmış portakal suyunu içerisine ilave edip meyveleri ezmeden karıştırın. Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra afiyetle içebilirsiniz…
Not: Kırmızı şarap kullanmıyorsanız nar suyunu ve portakal suyunun oranını artırabilirsiniz.