Çin Yayın Grubu Yayın ve Medya Şirketi Genel Müdürü Mao Yuansheng, salı günü Pekin’deki imza töreninde bu anlaşmanın uluslararası alanda kitap konusunda attıkları yeni bir adım olduğunu söyledi. Mao, Çin ve Türkiye’nin uzun ve zengin bir medeniyet mirasını paylaştıklarına işaret ederek, yeni çağda iki ülke arasındaki ilişkilerin Kuşak ve Yol’un ruhunda derinleşeceğini belirtti.

Kırmızı Kedi Yayın Grubu’nun kurucusu Haluk Hepkon imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kültür ve kitaplar insanların birbirini tanımasının en önemli yoludur. İstanbul da farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan bir şehirdir. İnsanların kültürle ve kitapla birbirini tanıması özellikle Kuşak ve Yol projesi kapsamında daha özel bir anlam kazanmıştır. Kuşak ve Yol dünyayı birleştirerek yepyeni ve çok kutuplu bir sürece sokmuştur. Tüm engellemelere rağmen gidişatın bu yönde olduğunu sevinerek görüyoruz. Çin ve Türkiye’nin birbirlerini daha iyi tanıması yayıncılık ve kitaplar konusunda çok önemli fırsatlar sunuyor. Kırmızı Kedi ve Xinhua Kitabevi arasında imzalanan bu anlaşmanın önemi önümüzdeki dönemde daha iyi anlaşılacaktır.”

İmza törenine Çin Yayın Grubu Başkanı ve Parti Sekreteri Huang Zhijian ile Shandong ve Hebei eyaletleinin parti sekterleri ve temsilcileri de katıldı. Haluk Hepkon, 90 yıllık tarihi kökleri olan ve tarihi Çin Devrimi ile iç içe bir kuruluşla işbirliği yapmaktan heyecan ve gurur duydukalrını ifade etti. Xinhua Kitabevi yönetici müdürü ve parti sekreteri Ren Jiangzhe da Çin’i iyi tanıyan ve vizyonlarını anlayan bir yayıncı ile çalışmaktan duydukları sevinci dile getirdi. Ren Jiangzhe, Çin’in iyi bir dostu olan yayınevi ile olan işbirliğinin her geçen gün genişleyeceğini ifade etti.

LOGOSUNU MAO ZEDONG ÇİZDİ

Çin çapında 17 bini aşkın mağazası, 100 binden fazla çalışanı ve New York ve Londra’da dahil olmak üzere yurtdışında olan Xinhua Kitabevi Zinciri 1937 yılında Çin Komünist Partisi’ne bağlı olarak Yan’an’da bir mağarada kuruldu. Xinhua Kitabevi Zinciri’nin dört Çince karakterden oluşan logosu Çin lideri Mao Zedong tarafından fırçayla yazıldı.

ORTAK EDİTORYAL MERKEZ ANLAŞMASI

Bu arada Türkçe ve Çinceden karşılıklı olarak çevrilen eserlerin hazırlanması için Kırmızı Kedi ile Çin Ulusal Yayın İthalat ve İhracat Grubu (CNPIEC) arasında ortak editoryal ofis kurulması konusunda bir anlaşma imzalandı.

Ayrıca Kırmızı Kedi Yayın Grubu Pekin’de bulunduğu süre içinde Pekin Edebiyat ve Sanat Federasyonu, Çin Uluslararası İletişim Grubu (CICG), Yabancı Diller Yayınevi (FLP), Pekin Yayın Grubu, Zhonghua Yayınevi ve Pekin Dil-Kültür Üniversitesi Dünya Sinoloji Merkezi ile görüşmeler gerçekleştirdi.