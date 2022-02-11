Yazı Merve Girgin

Ünlü isimlerin kırmızı halı görünümleri kimi zaman büyük övgüler toplayıp kimi zaman eleştiri yağmuruna tutulabiliyor. Hedef tahtasındaki isim ise elbette elbiseyi giyen ünlü. Ancak flaşların patladığı sırada kimsenin aklına getirmediği bir kişi, tüm sorumluluğu üzerine almaya hazır; stilistler. Hollywood’un en ünlü isimlerini giydiren bu gizli kahramanları mercek altına alıyoruz.

Sahnenin asıl sahipleri

Peki bir stilist ne yapar? Temsil ettiği ünlü ismin katılacağı etkinlik takvimine göre markalarla iletişime geçen stilist, kıyafetleri ve tüm aksesuarları seçerek “bir görünüm” yaratır. Saç ve makyaj artistleriyle ortak çalışan stilist, etkinliklerin yanı sıra dergi kapakları ve fotoğraf çekimleri için de görünüm oluşturabilir. Stilistlerin en parladığı dönem ise kuşkusuz ödül sezonu. Altın Küre, Oscar, BAFTA, SAG ve Grammy gibi dünyaca prestijli ödül törenlerinin art arda dizildiği bu dönemde stilistler her etkinlik için farklı bir görünüm yaratmak zorunda. Stilist, her marka ile iletişime geçerek ünlü ismin profiline uygun tasarımları seçmeli, tasarıma uygun mücevher ve ayakkabıları belirlemeli ve aynı anda saç ve makyaj ekibiyle koordineli çalışmalı.

İşte Hollywood’un dört büyükleri

Karla Welch

Ünlü stilistliği denilince akla gelen ilk isimlerden biri şüphesiz Karla Welch. Justin Bieber, Ana de Armas, Sarah Paulson ve Olivia Wilde gibi isimlerin stilini şekillendiren Welch’in son transferi ise uzun yıllardır çalıştığı Maeve Reilly ile yollarını ayırmışa benzeyen Hailey Bieber.

Kate Young

Anna Wintour’un asistanlığından stilistliğe yükselen Kate Young, Margot Robbie, Michelle Williams, Selena Gomez ve Dakota Johnson ile uzun yıllardır beraber çalışıyor. Özellikle şu sıralar ne giyse konuşulan Johnson’ın gizli kahramanı kesinlikle Young.

Elizabeth Stewart

Sektörün en eskilerinden biri olan Elizabeth Stewart, Julia Roberts ve Cate Blanchett gibi A-List ünlülerin yanı sıra Amanda Seyfried, Gal Gadot ve Jessica Chastain gibi isimleri de giydiriyor. Stewart aynı zamanda Blanchett ile sürdürülebilir moda konusunda attığı adımlarla da biliniyor.

Samantha McMillen

Giydiği her kıyafeti kendine yakıştırmasıyla öne çıkan Elle Fanning’in gizli kahramanı ise Samantha McMillen! Kız kardeşi Dakota Fanning’in de stilistliğini yapan McMillen, aynı zamanda Captain Marvel ile yıldızı parlayan Brie Larson’ın yükselişe geçen stilinde söz sahibi.