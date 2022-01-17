Aralarında bir çok ünlünün olduğu Kim Kardashian, boksör Floyd Mayweather Jr. ve eski basketbolcu Paul Pierce‘ın da yer aldığı çok sayıda ünlü isme “kripto para” davası açıldı. Instagram’da milyonlardan fazla takipçisi bulunan kişilere daha önce İngiltere’nin finansal denetleme kuruluşu tarafından da uyarılmıştı…

Kripto para reklamını sosyal medya hesaplarından yapan birçok ünlü isme dava açıldı.

Ünlü isimlerin para karşılığında sosyal medya üzerinden firmaya spekülasyonda bulunduğunu ileri sürüldü. Ünlü isimlerin dolandırıcılık yaptığının iddia edildiği davada bu isimlere, kripto paralar ile ilgili hayranlarını yanlış yönlendirdikleri yönünde suçlamalar yöneltildi.

Los Angeles Federal Mahkemesi’nde görülen davada, “Bu ünlü isimler yatırımcıların, şişirilmiş fiyatlarla satın-alım yaparak, yatırımlarını kaybetmesine sebep oldu.” denildi.