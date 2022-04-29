Kim Kardashian’ın bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasedi, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılmıştı. O kasetin devamının sızdırılması gündemdeyken Kanye West eski karısıyla boşanmak üzereydi ve bizzat engel olduğunu söylemişti.

Çocuklarının annesine büyük bir iyilik yapan West’in söylediği doğru çıktı. Kanye West, bir gece içerisinde New York’tan Los Angeles’a uçtu ve Ray J’den Kim Kardashian’ın seks kasedinin tamamını geri aldı. Kim’e kasedin tamamı bir bavul içinde geldi.