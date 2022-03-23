Kim Kardashian çoğu kişi tarafından bir moda ikonu olarak kabul edilebilir, ancak etkileyemediği bir isim var. Kim Kardashian, kızı North West’in, annesinin imza stili hakkında güçlü eleştirileri olduğunu söyledi. Kardashian, “North, giydiklerim söz konusu olduğunda çok inatçı. Baştan aşağı siyah giydiğim her zaman şikayet ediyor” ifadelerini kullandı.

Bu konuda kızı North West ile yaşadığı bir anıyı paylaşan Kim Kardashian, “Sevgililer Günü’nde okuluna tepeden tırnağa pembe giyerek gittim.O kadar heyecanlandı ki koştu ve bana sarıldı. Daha sonra ceketimi açtı, siyah astarı gördü ve ‘Anne, hala siyah giyiyorsun’ “dedi.