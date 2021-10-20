Kim Kardashian’ın Fotoğrafındaki İlginç Detay

Dünyaca ünlü ABD’li şov yıldızı Kim Kardashian, 2018’de New York’ta Metropolitan Sanat Müzesi (Met) yararına düzenlenen Met Gala‘da sergilenen antik Mısır rahibi Nedjemankh’ın tabutu ile bir fotoğraf çektirme fırsatı bulduğunu düşünmüştü. Tahmin ettiği gibi; fotoğraf hızla tüm dünyada yayıldı.

Bir süre sonra Mısır’dan bir ihbar alan Manhattan Savcısı Matthew Bogdanos, fotoğrafı gören bir muhbirin 2011’de Arap Baharı sırasında Mısır’daki eylemleri fırsat bilip tabutu kaçırdığını ama hiç para alamadığını söylüyordu.Savcının yaptığı inceleme ile tabutun orijinal olduğunu ortaya çıktı. Bogdanos mumya tabutunun ABD’ye nasıl ulaştığını araştırmaya başladı.

Hassan Fazeli adlı satıcı, eline geçirdiği tabut fotoğraflarını, Avrupa’daki alıcılara göndererek müşteri aramıştı. Tabutu Almanya Hamburg’daki Dionysos Gallery’nin yöneticisi Roben Dib satın aldı. Tabut, BAE’den Almanya’ya Greko-Romen döneminden eser olduğunu gösteren sahte evrakla gönderildi. Tabut, 2019’da Mısır’a iade edildi.